Дал заднюю. Леоненко оправдался за слова в адрес Козловского
Никому не угрожал и видео подал ради лайков
скриншот youtube
Телеведущий Виктор Леоненко отказался от
- В СМИ опубликовано видео, на котором Вы якобы угрожаете Козловскому, это правда?
- Первое, я никогда никому не угрожал. Второе, опять Николай Васильков (автор видео на канале Do Best! – ред.) или тот, кто опубликовал это видео, хочет набрать количество просмотров, лайков. Видео подал так, чтобы было жарко. Я действительно приглашал Козловского в Ирпень сыграть благотворительный матч, я всех приглашаю. Приедет ли он в Киев мне без разницы.
Я не могу угрожать Козловскому, потому что он мне ничего не сделал. Я ему тоже. Ну подумаешь он и Денисов покритиковали меня. Они так думают, а я с ними не согласен.
- Вы анонсировали в Ирпене матч. Что это за матч?
- Я хочу сыграть благотворительный матч. Это не первый такой матч, идею я придумал, а воплотить ее нужно вместе, но конечно после того, как разрешит ситуация с безопасностью.
Мы играем в Киеве матчи в поддержку наших защитников. Играем с командами ВСУ, Территориальной обороны, СБУ и другими. Практически все защитники принимают участие так же, как Ветераны украинского футбола. Такое время для военных нужна наша поддержка. Мы уже сыграли шесть матчей. Очень хотим сыграть матч в Буче или Ирпене.
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