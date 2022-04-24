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Дал заднюю. Леоненко оправдался за слова в адрес Козловского

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(1 голосов)

Никому не угрожал и видео подал ради лайков

Дал заднюю. Леоненко оправдался за слова в адрес Козловского

скриншот youtube

Новина українською

Телеведущий Виктор Леоненко отказался от своих слов в адрес президента львовского "Руха" Григория Козловского, который осудил его за позицию касательно российских спортсменов.

- В СМИ опубликовано видео, на котором Вы якобы угрожаете Козловскому, это правда?

- Первое, я никогда никому не угрожал. Второе, опять Николай Васильков (автор видео на канале Do Best! – ред.) или тот, кто опубликовал это видео, хочет набрать количество просмотров, лайков. Видео подал так, чтобы было жарко. Я действительно приглашал Козловского в Ирпень сыграть благотворительный матч, я всех приглашаю. Приедет ли он в Киев мне без разницы.

Я не могу угрожать Козловскому, потому что он мне ничего не сделал. Я ему тоже. Ну подумаешь он и Денисов покритиковали меня. Они так думают, а я с ними не согласен.

- Вы анонсировали в Ирпене матч. Что это за матч?

- Я хочу сыграть благотворительный матч. Это не первый такой матч, идею я придумал, а воплотить ее нужно вместе, но конечно после того, как разрешит ситуация с безопасностью.

Мы играем в Киеве матчи в поддержку наших защитников. Играем с командами ВСУ, Территориальной обороны, СБУ и другими. Практически все защитники принимают участие так же, как Ветераны украинского футбола. Такое время для военных нужна наша поддержка. Мы уже сыграли шесть матчей. Очень хотим сыграть матч в Буче или Ирпене.

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В статье: Виктор Леоненко Григорий Козловский
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Источник:
centernews.com

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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
24.04.2022 в 21:46
Конченный.
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0
0
neutral fan (White Church)
24.04.2022 в 21:35
А може в Маріуполь? Футбол же поза політикою та ще й об’єднує. Там тільки могила виправить!
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+1
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oda1979 (Запорожье)
24.04.2022 в 21:24
Тупая свинья
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+1
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