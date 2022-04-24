Дал заднюю. Леоненко оправдался за слова в адрес Козловского

Телеведущий Виктор Леоненко отказался от своих слов в адрес президента львовского "Руха" Григория Козловского, который осудил его за позицию касательно российских спортсменов.

- В СМИ опубликовано видео, на котором Вы якобы угрожаете Козловскому, это правда?

- Первое, я никогда никому не угрожал. Второе, опять Николай Васильков (автор видео на канале Do Best! – ред.) или тот, кто опубликовал это видео, хочет набрать количество просмотров, лайков. Видео подал так, чтобы было жарко. Я действительно приглашал Козловского в Ирпень сыграть благотворительный матч, я всех приглашаю. Приедет ли он в Киев мне без разницы.

Я не могу угрожать Козловскому, потому что он мне ничего не сделал. Я ему тоже. Ну подумаешь он и Денисов покритиковали меня. Они так думают, а я с ними не согласен.

- Вы анонсировали в Ирпене матч. Что это за матч?

- Я хочу сыграть благотворительный матч. Это не первый такой матч, идею я придумал, а воплотить ее нужно вместе, но конечно после того, как разрешит ситуация с безопасностью.

Мы играем в Киеве матчи в поддержку наших защитников. Играем с командами ВСУ, Территориальной обороны, СБУ и другими. Практически все защитники принимают участие так же, как Ветераны украинского футбола. Такое время для военных нужна наша поддержка. Мы уже сыграли шесть матчей. Очень хотим сыграть матч в Буче или Ирпене.