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Зеленский: Эта война стала по-настоящему народной для Украины

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Видеообращение Президента Украины за 25 апреля

Зеленский: Эта война стала по-настоящему народной для Украины

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что эта война стала по-настоящему народной для Украины.

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"За два месяца боевых действий 9 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 нашим защитникам.

Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать государство. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки все равно встали на защиту государства.

Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея все равно сильна, все равно всенародна", - сказал Зеленский.

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