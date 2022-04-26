Зеленский: Эта война стала по-настоящему народной для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что эта война стала по-настоящему народной для Украины.

"За два месяца боевых действий 9 781 защитник Украины был отмечен государственными наградами. Звание Героя Украины присвоено 142 нашим защитникам.

Украинцы и украинки проявили массовую готовность защищать государство. Любого возраста, любого имущественного положения, любого образования – украинцы и украинки все равно встали на защиту государства.

Эта война стала по-настоящему народной для Украины. И показала, что на всей нашей территории – с востока до запада, с севера до юга – украинская идея все равно сильна, все равно всенародна", - сказал Зеленский.