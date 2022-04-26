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Ковальчук: Друзья из Казахстана переводят на помощь ВСУ очень большие суммы

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Казахский народ солидарен с украинцами

Ковальчук: Друзья из Казахстана переводят на помощь ВСУ очень большие суммы

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Экс-игрок одесского "Черноморца" и сборной Украины Кирилл Ковальчук, который также выступал за "Ордабасы", рассказал, как в Казахстане помогают нашей стране в войне с российскими оккупантами.

"Нам в войне сложнее. Мы понимаем, что воюем не только с россией, у них есть помощник, та же Беларусь. Очень приятно, что Казахстан открыто осуждает действия рф. Они близко к россии, и у них были дружественные отношения до начала войны. Так что казалось, что Казахстан тоже будет поддерживать войну, но нет. Среди друзей из Казахстана, с которыми я общаюсь, большое количество написали, позвонили, поддерживают.

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Знаю, что на помощь ВСУ переводили очень большие суммы. В первые же дни друзья начали звонить и спрашивать, куда отправлять деньги. Один мой знакомый перевел 22 тысячи долларов, другой отправил машину гуманитарки. Я дал им номер счета ВСУ, и на него переводились реально большие суммы. Поэтому я лично знаю, что Казахстан очень сильно помогал", — сказал Ковальчук.

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В статье: Кирилл Ковальчук война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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fato49
26.04.2022 в 16:49
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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