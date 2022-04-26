Для помощи Украине. Sorare собрала 4,2 млн гривен с продажи карточек Шахтера

Партнер донецкого "Шахтер" компания Sorare провела благотворительный аукцион для продажи лимитированной серии блокчейн-карточек с игроками украинского клуба.

По итогам аукциона удалось собрать 4 миллиона 200 тысяч гривен на гуманитарные цели, сообщает пресс-служба "горняков". Эти средства клуб направит на покупку товаров первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, одежду и другие вещи для Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов".

Напомним, Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать и обмениваться официальными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов. В апреле 2020 года "Шахтер" стал первым украинским клубом, присоединившимся к игре в фэнтези-футбол будущего Sorare.