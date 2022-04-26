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Для помощи Украине. Sorare собрала 4,2 млн гривен с продажи карточек Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Фэнтези-игра провела благотворительный аукцион

Для помощи Украине. Sorare собрала 4,2 млн гривен с продажи карточек Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Партнер донецкого "Шахтер" компания Sorare провела благотворительный аукцион для продажи лимитированной серии блокчейн-карточек с игроками украинского клуба.

По итогам аукциона удалось собрать 4 миллиона 200 тысяч гривен на гуманитарные цели, сообщает пресс-служба "горняков". Эти средства клуб направит на покупку товаров первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, одежду и другие вещи для Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов".

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Напомним, Sorare – это открытая игра в жанре футбольного фэнтези, в которой менеджеры могут торговать и обмениваться официальными цифровыми блокчейн-изображениями футболистов. В апреле 2020 года "Шахтер" стал первым украинским клубом, присоединившимся к игре в фэнтези-футбол будущего Sorare.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (0)
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fato49
26.04.2022 в 16:50
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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