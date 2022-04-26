IIHF отобрала у россии право принять ЧМ-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) отобрала у россии возможность принять чемпионат мира 2023 года. Нового хозяина турнира определят в мае.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Совет федерации 26 апреля принял решение отозвать у рф право на проведение ЧМ. Турнир в мае 2023 должен был принять санкт-петербург.

Отмечается, что решение о переносе ЧМ-2023 было принято по "соображениям безопасности". В IIHF считают, что хоккеистам, официальным лицам, медиа и болельщикам опасно находиться на территории россии.

Новый хозяин чемпионата мира определится на ежегодном конгрессе организации в финском Тампере. Он запланирован на последнюю декаду мая.