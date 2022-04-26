IIHF отобрала у россии право принять ЧМ-2023 по хоккею
Долго думали, в итоге, решили
IIHF
Международная федерация хоккея (IIHF) отобрала у россии возможность принять чемпионат мира 2023 года. Нового хозяина турнира определят в мае.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Совет федерации 26 апреля принял решение отозвать у рф право на проведение ЧМ. Турнир в мае 2023 должен был принять санкт-петербург.
Отмечается, что решение о переносе ЧМ-2023 было принято по "соображениям безопасности". В IIHF считают, что хоккеистам, официальным лицам, медиа и болельщикам опасно находиться на территории россии.
Новый хозяин чемпионата мира определится на ежегодном конгрессе организации в финском Тампере. Он запланирован на последнюю декаду мая.
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