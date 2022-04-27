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Мэр Харькова пообещал избавиться от всех русских названий в городе. Но после войны

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Это будет сделано на первой сессии горсовета

Мэр Харькова пообещал избавиться от всех русских названий в городе. Но после войны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на первой сессии городского совета после украинской победы в войне предложит переименовать все названия в Харькове, которые связаны с россией.

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"После нашей победы сразу на первой сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименования не только Московского района и Московского проспекта.

Думаю, что в ситуации войны, начатой ​​против нас, многие названия улиц, площадей, скверов, остановок общественного транспорта, связанные с рф, должны исчезнуть с карты Харькова. У него и без этих названий останется слишком много шрамов, которые будут еще долго напоминать нам о том, какой сосед находится за нашими северными и восточными границами", - заявил Терехов.

Также Терехов анонсировал создание специального раздела на сайте, где горожане смогут предложить новые названия для топонимов, от которых нужно избавиться. Он считает, что новые названия должны увековечить память защитников, защищавших независимость Украины – как отдельных Героев, так и целых подразделений.

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В статье: война с Россией Игорь Терехов
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