  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ахметов: Горжусь тем, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе
В тренде

Ахметов: Горжусь тем, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе

Общие новости
(1 голосов)

Украинская армия обороняется до последнего

Ахметов: Горжусь тем, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бизнесмен и президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал события в Мариуполе и на заводе "Азовсталь".

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически борются за каждый метр украинской земли. Я горжусь тем, что завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления. Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы.

Читайте такжеПример Дюнкерка. Командир морпехов призвал спасти защитников Мариуполя и гражданских - ВИДЕО

Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Мариуполь – это самая глубокая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", - сказал Ахметов в интервью Le Temps.

Напомним, что украинский олигарх является владельцем металлургического завода "Азовсталь".

Читайте также"Бог смотрит на город Марии сверху". Азов показал ФОТО уничтоженного Мариуполя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде