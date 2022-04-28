Ахметов: Горжусь тем, что Азовсталь стала оплотом сопротивления в Мариуполе

Бизнесмен и президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал события в Мариуполе и на заводе "Азовсталь".

"Мариуполь был, есть и будет украинским. Наши защитники героически борются за каждый метр украинской земли. Я горжусь тем, что завод "Азовсталь" стал оплотом сопротивления. Верю, что наши военные отстоят город, а мирные жители будут эвакуированы.

Верю в то, что российские военные понесут наказание за все преступления, совершенные в Украине и в Мариуполе. Мариуполь – это самая глубокая трагедия и катастрофа, которую нельзя простить", - сказал Ахметов в интервью Le Temps.