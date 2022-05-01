Зеленский об эвакуации из Азовстали: Впервые было двое суток настоящего прекращения огня
За сегодня удалось вывезти 100 людей
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об эвакуации людей из "Азовстали" в Мариуполе.
"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей".
Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня.
Удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно там. Именно на "Азовстале". Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", - сказал президент.
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