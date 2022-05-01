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Зеленский об эвакуации из Азовстали: Впервые было двое суток настоящего прекращения огня

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За сегодня удалось вывезти 100 людей

Зеленский об эвакуации из Азовстали: Впервые было двое суток настоящего прекращения огня

ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об эвакуации людей из "Азовстали" в Мариуполе.

"Сегодня нам наконец-то удалось начать эвакуацию людей из "Азовстали". После многих недель переговоров, после многих попыток, различных встреч, звонков и предложений. Не было ни дня, чтобы мы не пробовали найти такое решение, которое обеспечит спасение наших людей".

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Сегодня впервые за все дни войны заработал этот жизненно необходимый коридор. Впервые было двое суток настоящего прекращения огня.

Удалось вывезти уже более ста гражданских – женщин, детей, спасавшихся от боевых действий именно там. Именно на "Азовстале". Учитывая все сложности процесса, первые эвакуированные прибудут в Запорожье завтра утром. Там будет их встречать наша команда. Надеюсь, что завтра также будут соблюдены все необходимые условия, чтобы продолжить вывоз людей из Мариуполя. Планируем начать в восемь утра", - сказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Zelenskiy / Official

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