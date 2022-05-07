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Российские оккупанты 9 мая запланировали вернуть Луганску его советское название

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"совок" возвращается?

Российские оккупанты 9 мая запланировали вернуть Луганску его советское название

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Боевики так называемой ЛНР решили переименовать оккупированный Луганск. В эфире одного из российских каналов об этом заявил представитель захватчиков.

Переименование состоится 9 мая, а город снова вернет свое прежнее название – Ворошиловград. Об этом говорится в указе Леонида Пасечника – так называемого председателя ЛНР.

Напомним, что современное название города Луганск появилось в 1933 году из-за измененного украинского правописания (до этого было Луганское – происходит от названия реки Лугань). В 1935-1958 гг. и 1970-1990 гг. город назывался Ворошиловград в честь Климентия Ворошилова – высокопоставленного военного и политического деятеля СССР.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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