Российские оккупанты 9 мая запланировали вернуть Луганску его советское название

Боевики так называемой ЛНР решили переименовать оккупированный Луганск. В эфире одного из российских каналов об этом заявил представитель захватчиков.

Переименование состоится 9 мая, а город снова вернет свое прежнее название – Ворошиловград. Об этом говорится в указе Леонида Пасечника – так называемого председателя ЛНР.

Напомним, что современное название города Луганск появилось в 1933 году из-за измененного украинского правописания (до этого было Луганское – происходит от названия реки Лугань). В 1935-1958 гг. и 1970-1990 гг. город назывался Ворошиловград в честь Климентия Ворошилова – высокопоставленного военного и политического деятеля СССР.