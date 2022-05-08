Посол Венгрии: Наша позиция четкая: мы не предоставляем оружие Украине и не позволяем его провозить через нашу территорию

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто прокомментировал отказ венгров от вооруженного обеспечения Украины:

“Мы считаем, что если позволим провозить оружие через нашу территорию, то создадим цели для военной активности страны-агрессора. И это поставит под угрозу не только приграничные регионы, но и людей, живущих в Закарпатье. Так что, за исключением оружия, мы предоставляем Украине всю другую помощь и поддержку. Я думаю, что эта венгерская позиция хорошо известна украинской общественности. Я также знаю, что она рождает определенные негативные эмоции.

Но наша точка зрения четкая: мы не предоставляем оружие. Ибо, прежде всего, в Венгрии не производят вооружение. Оружие предоставляет Великобритания, Германия, многие другие страны”, - сказал Ийдярто.