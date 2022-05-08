Посол Венгрии: Наша позиция четкая: мы не предоставляем оружие Украине и не позволяем его провозить через нашу территорию
Очень сильно боятся
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Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто прокомментировал отказ венгров от вооруженного обеспечения Украины:
“Мы считаем, что если позволим провозить оружие через нашу территорию, то создадим цели для военной активности страны-агрессора. И это поставит под угрозу не только приграничные регионы, но и людей, живущих в Закарпатье. Так что, за исключением оружия, мы предоставляем Украине всю другую помощь и поддержку. Я думаю, что эта венгерская позиция хорошо известна украинской общественности. Я также знаю, что она рождает определенные негативные эмоции.
Но наша точка зрения четкая: мы не предоставляем оружие. Ибо, прежде всего, в Венгрии не производят вооружение. Оружие предоставляет Великобритания, Германия, многие другие страны”, - сказал Ийдярто.
Напомним, что Венгрия запретила транспортировать через свои территории западное оружие в Украину.
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