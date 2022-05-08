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Посол Венгрии: Наша позиция четкая: мы не предоставляем оружие Украине и не позволяем его провозить через нашу территорию

Общие новости
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(1 голосов)

Очень сильно боятся

Посол Венгрии: Наша позиция четкая: мы не предоставляем оружие Украине и не позволяем его провозить через нашу территорию

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто прокомментировал отказ венгров от вооруженного обеспечения Украины:

“Мы считаем, что если позволим провозить оружие через нашу территорию, то создадим цели для военной активности страны-агрессора. И это поставит под угрозу не только приграничные регионы, но и людей, живущих в Закарпатье. Так что, за исключением оружия, мы предоставляем Украине всю другую помощь и поддержку. Я думаю, что эта венгерская позиция хорошо известна украинской общественности. Я также знаю, что она рождает определенные негативные эмоции.

Но наша точка зрения четкая: мы не предоставляем оружие. Ибо, прежде всего, в Венгрии не производят вооружение. Оружие предоставляет Великобритания, Германия, многие другие страны”, - сказал Ийдярто.

Напомним, что Венгрия запретила транспортировать через свои территории западное оружие в Украину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
espreso.tv

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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
08.05.2022 в 13:38
Дикунські коріння дають про себе знати.
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Конфуцій (Львів)
08.05.2022 в 13:24
Чмошники смердючі завжди такими були, нічого нового
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