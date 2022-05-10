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В Беларуси начался новый этап проверки сил реагирования

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Говорят, что ответ на учения НАТО

В Беларуси начался новый этап проверки сил реагирования

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

10 мая в Беларуси начался новый этап внезапной проверки сил реагирования, он пройдет на фоне масштабных учений стран НАТО.

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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По его словам, проверка сил реагирования стала реакцией на маневры стран Альянса.

"Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", — сказал он.

Напомним, что 1 мая в странах Восточной и Центральной Европы начались учения НАТО Defender Europe и Swift Response. В них принимают участие 18 тысяч военнослужащих более чем из 20 стран, в том числе около 7 тысяч военных и 3 тысяч единиц техники на территории Польши.

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В статье: война с Россией
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