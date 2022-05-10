В Беларуси начался новый этап проверки сил реагирования
Говорят, что ответ на учения НАТО
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10 мая в Беларуси начался новый этап внезапной проверки сил реагирования, он пройдет на фоне масштабных учений стран НАТО.
Об этом сообщил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
По его словам, проверка сил реагирования стала реакцией на маневры стран Альянса.
"Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска", — сказал он.
Напомним, что 1 мая в странах Восточной и Центральной Европы начались учения НАТО Defender Europe и Swift Response. В них принимают участие 18 тысяч военнослужащих более чем из 20 стран, в том числе около 7 тысяч военных и 3 тысяч единиц техники на территории Польши.
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