песков: Херсонщина должна войти в состав рф "абсолютно легитимно, как Крым"

Пресссекретарь кремля дмитрий песков заявил, что присоединение оккупированной Херсонской области должно состояться "легитимно, как это было с Крымом".
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прямую речь пескова.
"Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже жители области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом", - сказал Песков о вопросе присоединения оккупированной Херсонщины к рф.