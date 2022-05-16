Пентагон: россия задействовала уже 80% всех своих БТГ, сосредоточенных для вторжения в Украину
Резервов осталось минимум
Getty Images/Global Images Ukraine
По состоянию на 16 мая Россия задействовала 80 процентов батальонно- тактических групп (БТГ) в войне против Украины.
Об этом заявил один из чиновников Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на американского репортера Джека Детча.
Сотрудник оборонного ведомства США рассказал, что сейчас на территории Украины воюют около 106 российских батальонно-тактических групп. При этом военно-политическое руководство РФ планировало задействовать во вторжении в Украину 140 БТГ.
По словам чиновника, у Путина осталось небольшое количество военного ресурса для продолжения ведения боевых действий.
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