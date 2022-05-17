Россияне совершили одну из самых масштабных ракетных атак на Львовскую область - Садовой
Количество ракет чуть ли не зашкаливало
Getty Images / Global Images Ukraine
Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал об актуальной ситуации в регионе.
"Этой ночью во Львовской области было две воздушные тревоги и две массовых волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО (прим. ред. UA-Футбол – было сбито три ракеты оккупантов). Поэтому, мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз".
"В одном из сел Яворивского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В домах в округе вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне к границе с Европейским Союзом".
"Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше, предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие. Не снимайте прилеты ракет или работу ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русне, пожалуйста. Берегите себя и помогайте фронту!"
Как уточнил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе.
"От взрыва повреждена железнодорожная инфраструктура. Информации о погибших или травмированных нет. Предварительно ракеты летели с востока".
Популярное сейчас
- Эмполи - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 17 мая 2022
- Париж, Берлин и Рим давят на Украину, чтобы россия "сохранила лицо" - Politico
- СБУ заблокировала работу завода в Днепре, который планировал возобновить военные поставки в рф
- +200 орков и куча техники. Генштаб ВСУ обновил данные по потерям противника
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Kalush Orchestra спели Стефанию вместе с легендарными рокерами в Италии. ВИДЕО