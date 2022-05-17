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Россияне совершили одну из самых масштабных ракетных атак на Львовскую область - Садовой

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Количество ракет чуть ли не зашкаливало

Россияне совершили одну из самых масштабных ракетных атак на Львовскую область - Садовой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Городской голова Львова Андрей Садовой рассказал об актуальной ситуации в регионе.

"Этой ночью во Львовской области было две воздушные тревоги и две массовых волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО (прим. ред. UA-Футбол – было сбито три ракеты оккупантов). Поэтому, мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз".

"В одном из сел Яворивского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В домах в округе вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне к границе с Европейским Союзом".

"Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет. Что будет происходить дальше, предсказать трудно. Поэтому ходите в укрытие. Не снимайте прилеты ракет или работу ПВО. Такие видео нужны московской агентуре. Не уподобляйтесь русне, пожалуйста. Берегите себя и помогайте фронту!"

Как уточнил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе.

"От взрыва повреждена железнодорожная инфраструктура. Информации о погибших или травмированных нет. Предварительно ракеты летели с востока".

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В статье: Андрей Садовый война с Россией
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Источник:
t.me/andriysadovyi

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Zaragoza
17.05.2022 в 11:00
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