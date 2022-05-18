Зеленский предложил продлить в Украине сроки военного положения и мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить срок военного положения в Украине после 24 мая, ссылка на данный законопроект уже доступна на сайте Верховной Рады.

В Раде также зарегистрировали проект закона о продолжении мобилизации. Тексты документов пока отсутствуют.

Напомним, 24 февраля Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Верховная Рада уже дважды продляла сроки действия военного положения после вноса президентом Украины соответствующих законопроектов.