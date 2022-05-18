Зеленский предложил продлить в Украине сроки военного положения и мобилизации
Тексты законов пока не опубликовали
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить срок военного положения в Украине после 24 мая, ссылка на данный законопроект уже доступна на сайте Верховной Рады.
В Раде также зарегистрировали проект закона о продолжении мобилизации. Тексты документов пока отсутствуют.
Напомним, 24 февраля Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Верховная Рада уже дважды продляла сроки действия военного положения после вноса президентом Украины соответствующих законопроектов.
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Источник:itd.rada.gov.ua
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