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Зеленский предложил продлить в Украине сроки военного положения и мобилизации

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Тексты законов пока не опубликовали

Зеленский предложил продлить в Украине сроки военного положения и мобилизации

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить срок военного положения в Украине после 24 мая, ссылка на данный законопроект уже доступна на сайте Верховной Рады.

В Раде также зарегистрировали проект закона о продолжении мобилизации. Тексты документов пока отсутствуют.

Зеленский предложил продлить в Украине сроки военного положения и мобилизации - изображение 1

Напомним, 24 февраля Зеленский ввел военное положение в связи с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. Верховная Рада уже дважды продляла сроки действия военного положения после вноса президентом Украины соответствующих законопроектов.

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В статье: военное положение в Украине Владимир Зеленский мобилизация
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Источник:
itd.rada.gov.ua

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