В Джанкойском районе Крыма сгорел Камаз оккупантов с боеприпасами

В Джанкойском районе АР Крым возле села Стальное загорелся Камаз оккупантов с боеприпасами.

Более того, в результате пожара началась детонация боеприпасов.

Инцидент произошел 17 мая рядом с жилыми домами. Паблик "Типичный Джанкой" опубликовал фотографии местных жителей, побывавших на месте взрыва. На снимках видна полностью сгоревшая машина и повреждения в соседних зданиях.

Оккупационные власти Джанкойского района и военные РФ не сообщили об этом инциденте.