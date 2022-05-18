В Джанкойском районе Крыма сгорел Камаз оккупантов с боеприпасами
Произошла очередная бавовна
В Джанкойском районе АР Крым возле села Стальное загорелся Камаз оккупантов с боеприпасами.
Более того, в результате пожара началась детонация боеприпасов.
Инцидент произошел 17 мая рядом с жилыми домами. Паблик "Типичный Джанкой" опубликовал фотографии местных жителей, побывавших на месте взрыва. На снимках видна полностью сгоревшая машина и повреждения в соседних зданиях.
Оккупационные власти Джанкойского района и военные РФ не сообщили об этом инциденте.
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