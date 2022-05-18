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В Джанкойском районе Крыма сгорел Камаз оккупантов с боеприпасами

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Произошла очередная бавовна

В Джанкойском районе Крыма сгорел Камаз оккупантов с боеприпасами

Новина українською

В Джанкойском районе АР Крым возле села Стальное загорелся Камаз оккупантов с боеприпасами.

Более того, в результате пожара началась детонация боеприпасов.

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Инцидент произошел 17 мая рядом с жилыми домами. Паблик "Типичный Джанкой" опубликовал фотографии местных жителей, побывавших на месте взрыва. На снимках видна полностью сгоревшая машина и повреждения в соседних зданиях.

Оккупационные власти Джанкойского района и военные РФ не сообщили об этом инциденте.

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В статье: война с Россией
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