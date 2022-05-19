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Залужный: Нам удалось заставить врага отказаться от главной цели

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Главнокомандующий принял участие в заседании Военного комитета НАТО

Залужный: Нам удалось заставить врага отказаться от главной цели

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников штабов) в формате с Украиной в четверг, сообщает Генштаб ВСУ.

На нем Залужный заявил, что Украине удалось отобрать у российского агрессора стратегическую инициативу.

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"Нам удалось отобрать у противника стратегическую инициативу, нанести критические потери, заставить отказаться от главной цели – захвата города Киева.

Сегодня мы не только ведем оборону. Нами проведен ряд успешных контрнаступательных действий. Удалось разблокировать Харьков и Николаев, ведутся бои на Херсонском направлении", - сказал Залужный.

Главнокомандующий отметил, что ВСУ уничтожили флагманский крейсер "Москва", нанесли поражение еще трем мощным кораблям, составляющим основу Черноморского флота РФ.

"Но россияне поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Это угроза не только Украине, но и странам-членам НАТО. Ведь любая такая ракета несет 400-600 кг тротила. Поэтому важно укреплять противоракетную оборону", – подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что вооруженная борьба в ХХІ веке комплексная, речь идет о сочетании операций, что в свою очередь требует применения современного высокоточного дальнобойного вооружения, эффективной системы ПВО и ПРО.

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В статье: война с Россией Валерий Залужный
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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