Зеленского признали самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей Time

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей в 2022 году по версии читателей авторитетного американского журнала Time. Второе место занял миллиардер и предприниматель Илон Маск, а третье – премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон.

Всего в опросе приняло участие чуть больше 3 миллионов человек. Зеленский набрал 5% всех голосов, заняв первое место в рейтинге. Также в списке есть медики, роль которых остается решающей в борьбе с коронавирусом; в рейтинг попал и президент США Джо Байден. Весь список (100 человек) будет обнародован 23 мая. На страницах издания написано следующее:

"Когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину в феврале, Зеленский, комик без политического опыта до того, как он стал президентом Украины в 2019 году, был выброшен на мировую арену и сплотил лидеров в поддержку своей страны".