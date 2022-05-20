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Зеленского признали самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей Time

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Зеленского признали самым влиятельным человеком в 2022 году по версии читателей Time

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей в 2022 году по версии читателей авторитетного американского журнала Time. Второе место занял миллиардер и предприниматель Илон Маск, а третье – премьер-министр Великой Британии Борис Джонсон.

Всего в опросе приняло участие чуть больше 3 миллионов человек. Зеленский набрал 5% всех голосов, заняв первое место в рейтинге. Также в списке есть медики, роль которых остается решающей в борьбе с коронавирусом; в рейтинг попал и президент США Джо Байден. Весь список (100 человек) будет обнародован 23 мая. На страницах издания написано следующее:

"Когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину в феврале, Зеленский, комик без политического опыта до того, как он стал президентом Украины в 2019 году, был выброшен на мировую арену и сплотил лидеров в поддержку своей страны".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Time
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Источник:
time.com

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