Зеленский: Россияне делают все, чтобы вытравить жизнь в Херсонской области, в тех районах Запорожской области, куда они зашли

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги очередных суток полномасштабного вторжения россии в Украину. Глава государства акцентировал внимание на постоянных и хаотических обстрелах оккупантами нашего государства, также на том, что там, где россияне – там нет полноценной жизни.

"Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по Харьковщине. В городе Лозовая оккупанты уничтожили дом культуры. Оккупанты ударили также по Одесской области, по Полтавщине, по Житомирщине. Продолжают попытки наступления на Донбассе. Они уничтожили Рубежное и Волноваху, как Мариуполь. Пытаются сделать то же самое с Северодонецком и многими другими городами. Делают все, чтобы вытравить жизнь в Херсонской области, в тех районах Запорожской области, куда они зашли", - сказал Зеленский.

Война продолжается, но борьба ведется не только на линии столкновения. Еще – на фронте дипломатическом:

"Мы предлагаем государствам-партнерам законным образом признать то, что россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Предлагаем им подписать многосторонний договор и создать механизм, благодаря которому каждый и каждая, кто пострадал от действий российской армии, сможет получить компенсацию своих потерь".

"На основе такого договора российские средства и имущество, находящиеся в юрисдикциях государств-партнеров, должны быть арестованы или заморожены, а затем конфискованы и направлены в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию", – продолжил президент.

И очень важно – это постоянная борьба простых людей против оккупантов, которые пытаются насадить нам силой свои правила:

"Хочу поблагодарить наших людей, которые не прекращают бороться с оккупацией. В частности, вышедшие сегодня на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.