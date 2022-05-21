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На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 28 россиян

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На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 28 россиян

Новина українською

Вооруженные Силы Украины продолжают героически защищать украинскую землю от российской агрессии.

За сегодня, за 21 мая украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" нанесли оккупантам такие потери:

  • личного состава русской армии – 28
  • БМП – 1
  • артиллерийских систем – 1
  • минометов – 1
  • АТТ – 1
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В статье: война с Россией
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