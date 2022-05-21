На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили 28 россиян
А также 4 единицы техники
Вооруженные Силы Украины продолжают героически защищать украинскую землю от российской агрессии.
За сегодня, за 21 мая украинские защитники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" нанесли оккупантам такие потери:
- личного состава русской армии – 28
- БМП – 1
- артиллерийских систем – 1
- минометов – 1
- АТТ – 1
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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