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Львовские десантники сбили российский штурмовик

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Львовские десантники сбили российский штурмовик

Новина українською

Бойцы базирующейся во Львове 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в воскресенье, 22 мая сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".

Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, самолет оккупантов "приземлили" с помощью ПЗРК "Игла".

В ДШВ также показали фото, где видно, как догорает гордость российской авиации. "На фотоснимке зафиксировано, как пылает российский штурмовик Су-25 "Грач", то есть все, что от него осталось", - отметили десантники.

Львовские десантники сбили российский штурмовик - изображение 1

Этот Су-25 стал 205-м российским самолетом, уничтоженным украинскими воинами после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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В статье: война с Россией
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