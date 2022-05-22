Львовские десантники сбили российский штурмовик
Защищаем украинское небо!
Бойцы базирующейся во Львове 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в воскресенье, 22 мая сбили российский штурмовик Су-25 "Грач".
Как сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ, самолет оккупантов "приземлили" с помощью ПЗРК "Игла".
В ДШВ также показали фото, где видно, как догорает гордость российской авиации. "На фотоснимке зафиксировано, как пылает российский штурмовик Су-25 "Грач", то есть все, что от него осталось", - отметили десантники.
Этот Су-25 стал 205-м российским самолетом, уничтоженным украинскими воинами после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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