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Коридоры для украинского зерна. Великая Британия хочет направить военные корабли в Черное море

Общие новости
(3 голосов)

Идут переговоры

Коридоры для украинского зерна. Великая Британия хочет направить военные корабли в Черное море

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Британия ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Об этом сообщает авторитетное британское издание The Times.

Т.н. "коалиция желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив "зеленый защищенный коридор" из Одессы через Босфор. Их цель – предотвратить расширение продовольственного кризиса. По информации источника, такой коридор обсуждался вчера, 23 мая, на встрече министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и главы МИД Великой Британии Лиз Трасс.

При этом в коалицию могут войти некоторые страны НАТО, а также другие государства, зависящие от украинского зерна. Также Египет может захотеть принять участие в операции, страна сильно пострадала от нехватки пшеницы.

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В статье: война с Россией
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Источник:
thetimes.co.uk

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Комментарии (3)
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demand (Изюм)
24.05.2022 в 11:11
Я бы пока зерно попредержал, вдруг и вправду голод будет. Разве европейцам она нужнее чем украинцам?
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Джим Слэйд (Харьков)
24.05.2022 в 11:29
Вроде для внутренних потребностей запасы уже сделаны
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demand (Изюм)
24.05.2022 в 11:36
Голод может быть не один год. Кто может сказать когда это все закончится?
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