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Гетманцев: OnlyFans уплатил в госбюджет $305 тыс.

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Первые поступления, от так называемого, налога на Google

Гетманцев: OnlyFans уплатил в госбюджет $305 тыс.

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Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что сервис подписки на эротический контент OnlyFans перечислил средства в госбюджет Украины – 305 тысяч долларов

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Эти средства Украина получила в рамках "налога на Google".

"Взнос индустрии развлечений в финансирование нашей победы!" - сообщил Гетманцев в Телеграме.

Отметим, что платформа OnlyFans берет с пользователей плату за доступ к эксклюзивному, как правило, эротическому контенту авторов.

Напомним, в июне 2021 года Верховная Рада приняла так называемый Закон о налоге на Google, который обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.

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В статье: война с Россией
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