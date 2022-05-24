Гетманцев: OnlyFans уплатил в госбюджет $305 тыс.
Первые поступления, от так называемого, налога на Google
only fans
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что сервис подписки на эротический контент OnlyFans перечислил средства в госбюджет Украины – 305 тысяч долларов
Эти средства Украина получила в рамках "налога на Google".
"Взнос индустрии развлечений в финансирование нашей победы!" - сообщил Гетманцев в Телеграме.
Отметим, что платформа OnlyFans берет с пользователей плату за доступ к эксклюзивному, как правило, эротическому контенту авторов.
Напомним, в июне 2021 года Верховная Рада приняла так называемый Закон о налоге на Google, который обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.
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