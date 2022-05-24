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Подоляк: Кремль, безусловно, готов возобновить переговоры

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У Зеленского назвали две возможные причины для разблокирования переговоров с рф

Подоляк: Кремль, безусловно, готов возобновить переговоры

Kremlin Pool

Новина українською

Россия фактически готова к переговорам с Украиной. Возобновление диалога возможно по двум причинам, одна из них - это адекватное восприятие российских элит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Кремль, безусловно, готов (возобновить переговоры, - ред.). Они об этом говорят. Почему? Потому что сейчас началась кампания "а давайте заморозим конфликт". Безусловно, они хотят переговоры", - сказал он в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в случае прекращения огня и заморозки конфликта Россия окажется в выигрышной позиции. Подоляк добавил, что сейчас стоит задача заставить Москву адекватно воспринимать этот мир. Он подчеркнул, что российские войска уже три месяца воюют в Украине и будут тут еще находиться до тех пор, пока не потеряют максимальное количество людей.

"Переговорный процесс может быть разблокирован по двум причинам. Первая - когда президент Украины скажет вот у вас есть дорожная карта, которую мы понимаем где и какую позицию можем получить", - продолжил он.

Вторая причина возобновления переговоров - это готовность России и в первую очередь ее политических элит адекватно себя воспринимать.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по прекращению войны только с Владимиром Путиным.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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