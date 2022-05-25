Россия не рассматривает обмен пленных украинцев до суда над ними - МИД рф
Дальнейшая судьба защитников Азовстали остается неясной
REUTERS/Alexander Ermochenko
Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над украинскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел россии Андрей Руденко.
"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", – сказал Руденко.
Так он ответил на вопрос о том, будет ли россия рассматривать возможность обмена осужденного на Украине российского военного Вадима Шишимарина.
В понедельник, 23 мая, Соломенский районный суд Киева приговорил
Вопрос об обмене пленными между россией и Украиной стали активно обсуждать после того, как на прошлой неделе сдались в плен украинские военнослужащие, больше двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны.
Российская сторона об обмене не говорит. Прокремлевские публицисты призывают власти организовать над ними судебный процесс. Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что
Минобороны россии утверждает, что в плен сдались почти 2,5 тысяч украинских военных. Их дальнейшая судьба неясна. СМИ сообщали, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой пророссийскими боевиками "ДНР".
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