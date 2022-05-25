Россия не рассматривает обмен пленных украинцев до суда над ними - МИД рф

Обсуждение обмена пленными между Москвой и Киевом будет возможно только после суда над украинскими военнослужащими. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел россии Андрей Руденко.

"Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны", – сказал Руденко.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли россия рассматривать возможность обмена осужденного на Украине российского военного Вадима Шишимарина.

В понедельник, 23 мая, Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы Шишимарина , признав его виновным в убийстве мирного жителя Сумской области.

Вопрос об обмене пленными между россией и Украиной стали активно обсуждать после того, как на прошлой неделе сдались в плен украинские военнослужащие, больше двух месяцев державшие оборону на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти договорились с международными организациями о гарантиях эвакуации украинских военных из Мариуполя, и сказал, что в дальнейшем они будут обменяны.

Российская сторона об обмене не говорит. Прокремлевские публицисты призывают власти организовать над ними судебный процесс. Глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин заявил, что "трибунал" над украинскими военными "неизбежен" .

Минобороны россии утверждает, что в плен сдались почти 2,5 тысяч украинских военных. Их дальнейшая судьба неясна. СМИ сообщали, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой пророссийскими боевиками "ДНР".