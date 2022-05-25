На Луганщине бойцы 57-й бригады ВСУ уничтожили два русских танка - ВИДЕО
Горят, бубновые
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Луганщине бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили два российских танка.
Об этом сообщили на странице бригады в фейсбуке, при этом выложив видео как подтверждение своей работы.
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
25.05.2022 в 22:46
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