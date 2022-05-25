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На Луганщине бойцы 57-й бригады ВСУ уничтожили два русских танка - ВИДЕО

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(2 голосов)

Горят, бубновые

На Луганщине бойцы 57-й бригады ВСУ уничтожили два русских танка - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На Луганщине бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ уничтожили два российских танка.

Об этом сообщили на странице бригады в фейсбуке, при этом выложив видео как подтверждение своей работы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Пришта Литин (Київ)
25.05.2022 в 22:46
Дивитися любо, як догорають рашистські ошметки!
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