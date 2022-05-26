В советское время работал в КГБ. Опубликовано фото секретного псевдомэра оккупированного Херсона

Редакция Bihus.Info получила фотографии псевдомэра оккупированного Херсона Александра Кобца. Его лицо русские оккупанты держат в секрете.

По информации источника, Кобец поспешно уехал из Киева 7 марта на автомобиле Mercedes-Benz с номерным знаком AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец. Он отправился на Запад Украины, а 15 марта уехал из страны. Он смог пересечь границу, потому что ему 62 года.

Напомним, 26 апреля законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" Кобца псевдомэром Херсона.

Кобец родился в Херсоне, некоторое время жил там, а затем много лет жил в Киеве и, возможно, в москве. За предыдущие 5 лет Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в рф и беларусь. Источники Bihus.Info утверждают, что в советское время Кобец работал в КГБ, а в начале 2000-х – в украинской Службе Безопаности.