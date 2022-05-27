Украинский МиГ-29 в воздушном бою над Херсонщиной сбил Су-35 оккупантов
Очередной успех Воздушных сил ВСУ
t.me/kpszsu
Сегодня, 27 мая, украинский МиГ-29 сбил очередной российский военный самолет. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.
Уничтожение более современного, чем МиГ-29, истребителя Су-35 захватчиков произошло около 14:00 над Херсонской областью.
В Воздушных силах отметили, что летчик врага "охотился за самолетами украинской штурмовой авиации".
Напомним, что с 24 февраля по 27 мая силы обороны уничтожили 207 российских самолетов и 170 вертолетов.
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