Украинский МиГ-29 в воздушном бою над Херсонщиной сбил Су-35 оккупантов

Сегодня, 27 мая, украинский МиГ-29 сбил очередной российский военный самолет. Об этом пишет командование Воздушных сил ВСУ.

Уничтожение более современного, чем МиГ-29, истребителя Су-35 захватчиков произошло около 14:00 над Херсонской областью.

В Воздушных силах отметили, что летчик врага "охотился за самолетами украинской штурмовой авиации".

Напомним, что с 24 февраля по 27 мая силы обороны уничтожили 207 российских самолетов и 170 вертолетов.