На матче Шотландия - Украина наши болельщики затянули кричалки в поддержку ВСУ - ВИДЕО
У нашей команды хорошая поддержка
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч проходит в Глазго на "Хэмпден Парк" перед огромной зрительской аудиторией (на трибунах – 55 тысяч зрителей).
Среди них – много болельщиков и украинской команды, которые занимают целый сектор.
Наши болельщики активно поддерживают не только команду, но и наши вооруженные силы – кричалка "ЗСУ ЗСУ ЗСУ" смотрится и слышится отлично и должна подбивать на подвиги наших игроков.
Напомним, что после первого атйма счет 1:0 в пользу сборной Украины. Гол забил Ярмоленко.
З-С-У ????????????????— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 1, 2022
(???????? fans chant ‘Ukraine Armed Forces’) pic.twitter.com/66Qo7eETPJ
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