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На матче Шотландия - Украина наши болельщики затянули кричалки в поддержку ВСУ - ВИДЕО

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Обновлено
(1 голосов)

У нашей команды хорошая поддержка

На матче Шотландия - Украина наши болельщики затянули кричалки в поддержку ВСУ - ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины проводит полуфинал плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 против Шотландии.

Матч проходит в Глазго на "Хэмпден Парк" перед огромной зрительской аудиторией (на трибунах – 55 тысяч зрителей).

Среди них – много болельщиков и украинской команды, которые занимают целый сектор.

Наши болельщики активно поддерживают не только команду, но и наши вооруженные силы – кричалка "ЗСУ ЗСУ ЗСУ" смотрится и слышится отлично и должна подбивать на подвиги наших игроков.

Напомним, что после первого атйма счет 1:0 в пользу сборной Украины. Гол забил Ярмоленко.

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В статье: Украина Шотландия
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
01.06.2022 в 22:50
уберите Зину можно и Цыгана --они не какие
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2022 в 23:23
не какие - это не какающие, что ли?
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.06.2022 в 22:47
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