На матче Шотландия - Украина наши болельщики затянули кричалки в поддержку ВСУ - ВИДЕО

Сборная Украины проводит полуфинал плей-офф раунда отбора к ЧМ-2022 против Шотландии.

Матч проходит в Глазго на "Хэмпден Парк" перед огромной зрительской аудиторией (на трибунах – 55 тысяч зрителей).

Среди них – много болельщиков и украинской команды, которые занимают целый сектор.

Наши болельщики активно поддерживают не только команду, но и наши вооруженные силы – кричалка "ЗСУ ЗСУ ЗСУ" смотрится и слышится отлично и должна подбивать на подвиги наших игроков.

Напомним, что после первого атйма счет 1:0 в пользу сборной Украины. Гол забил Ярмоленко.