Денисенко: Простые россияне ощутят эффект шестого пакета санкций примерно через год

Простые россияне начнут ощущать негативные последствия шестого пакета санкций от Евросоюза примерно через год. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"К сожалению, действительно, фактически месяц согласовывался этот пакет санкций. И чтобы просто мы все поняли, - россияне начнут ощущать негативные последствия от шестого пакета санкций примерно через год.

Это очень важно для стратегической войны против россиян, для того чтобы действительно рф денацифицировалась и демилитаризовалась, но это будет в дальнейшей перспективе.

Многие скептически к этому относятся – а я считаю, что это действительно, наверное, самое сильное из того, что было сделано европейцами в санкционной политике. Ибо нефть – это минимум 30% федерального бюджета РФ.

Но если санкции будут действовать, то рядовой россиянин начнет испытывать проблемы не раньше чем через год", - заявил советник министра.