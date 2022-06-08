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Гауляйтер Мелитополя Данильченко заявила о начале подготовки к "референдуму"

Общие новости
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(2 голосов)

Однако что за референдум - не уточнила

Гауляйтер Мелитополя Данильченко заявила о начале подготовки к "референдуму"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мелитополь, оккупированный российскими войсками, посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Об этом заявила гауляйтер города Галина Данильченко, при этом добавив, что Мелитополь "начинает готовиться к референдуму".

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"С рабочим визитом наш город Мелитополь посетил Кириенко Сергей Владиленович. Нам очень приятно было слышать теплые слова о нашем городе…

…мы знаем, что наше будущее едино с Россией. Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму", — заявила Данильченко в видео, опубликованном "РИА Новости".

При этом Данильченко не уточнила, о каком именно референдуме идет речь.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 02:38
Цю стару шалаву кадирівці петрушили цілим взводом, вона неділю після цього ходити не могла...
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