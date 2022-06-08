Гауляйтер Мелитополя Данильченко заявила о начале подготовки к "референдуму"
Однако что за референдум - не уточнила
Getty Images/Global Images Ukraine
Мелитополь, оккупированный российскими войсками, посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
Об этом заявила гауляйтер города Галина Данильченко, при этом добавив, что Мелитополь "начинает готовиться к референдуму".
"С рабочим визитом наш город Мелитополь посетил Кириенко Сергей Владиленович. Нам очень приятно было слышать теплые слова о нашем городе…
…мы знаем, что наше будущее едино с Россией. Российская Федерация здесь теперь навсегда. И мы теперь начинаем готовиться к референдуму", — заявила Данильченко в видео, опубликованном "РИА Новости".
При этом Данильченко не уточнила, о каком именно референдуме идет речь.
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