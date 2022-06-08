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"Память о моей карьере расхищена". Ващук рассказал, что россияне вынесли из его дома

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У экс-футболиста пропали памятные вещи

"Память о моей карьере расхищена". Ващук рассказал, что россияне вынесли из его дома

Фото: facebook.com/vashchukvlad

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук рассказал, что из его дома в Гостомеле российские оккупанты вывезли все ценные и памятные футбольные вещи.

"Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал про дом, с каждым днем ​​все более разбитый и грязный, но о кубках и медалях не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно. Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось.

Украдены медали девяти чемпионств с киевским "Динамо", шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной…

Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана. Мне тяжело уснуть из-за этого", - сказал Ващук в интервью La Repubblica.

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В статье: Владислав Ващук война с Россией
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
08.06.2022 в 20:51
Я тоже думал,что ващук не спит из-за долга Гусеву в 50.000$.... а он за газеты расстроился.... бедняга....
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kukarekin (Одесса)
08.06.2022 в 17:25
А долг для Олега Гусева тоже там был?
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