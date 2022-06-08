"Память о моей карьере расхищена". Ващук рассказал, что россияне вынесли из его дома

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук рассказал, что из его дома в Гостомеле российские оккупанты вывезли все ценные и памятные футбольные вещи.

"Я поддерживал связь с соседями. Спрашивал про дом, с каждым днем ​​все более разбитый и грязный, но о кубках и медалях не спрашивал. Не хотел об этом думать, слишком больно. Украдены все памятные дни, все. Они ведут себя как орки. Ничего не осталось.

Украдены медали девяти чемпионств с киевским "Динамо", шесть медалей за победу в Кубке Украины, Суперкубке страны. Коллекция футболок с чемпионами тех сезонов, газетные статьи о моем единственном голе в сборной…

Память о моей карьере расхищена, возможно, перепродана. Мне тяжело уснуть из-за этого", - сказал Ващук в интервью La Repubblica.