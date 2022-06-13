Советник министра обороны Украины рассказал, сколько MLRS нужно ВСУ для контрнаступления

В интервью DW советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак сообщил о том, что ВСУ по-прежнему контролируют завод "Азот" в Северодонецке, на территории которого укрывается большое количество гражданских лиц. "Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат".

В то же время, по его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень и очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно", если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения, подчеркнул Сак.

Советник главы Минобороны напомнил, что Украина получила и использует на фронте 150 гаубиц калибра 155 миллиметров, однако нуждается в большем числе дальнобойных артиллерийских систем.