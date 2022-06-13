Советник министра обороны Украины рассказал, сколько MLRS нужно ВСУ для контрнаступления
Тем временем, США предоставили всего 4 штуки…
В интервью DW советник министра обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак сообщил о том, что ВСУ по-прежнему контролируют завод "Азот" в Северодонецке, на территории которого укрывается большое количество гражданских лиц. "Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат".
В то же время, по его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень и очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично.
"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно", если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения, подчеркнул Сак.
Советник главы Минобороны напомнил, что Украина получила и использует на фронте 150 гаубиц калибра 155 миллиметров, однако нуждается в большем числе дальнобойных артиллерийских систем.
"США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS... В настоящее время Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю".
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