Арестович: Господин Шольц, мы каждый день теряем по сотне солдат, потому что вы не даете нам тяжелого вооружения

Советник Главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал в эксклюзивном интервью BILD о ситуации на фронте.

"Господин Шольц, вы несете ответственность за наших погибших солдат и мирных жителей, каждый день гибнут дети, мы каждый день теряем по сотне солдат, потому что вы не даете нам тяжелого вооружения. Украинская армия сильна, мы могли бы уничтожить русских и вытеснить их из нашей страны, но нам нужно оружие".

"Если у нас будет достаточное количество, мы выиграем войну. Когда Запад дал нам 120 единиц дальнобойной артиллерии, ситуация на фронте сразу изменилась. За три дня русские потеряли скорость наступления".

"Немцы много обещали, решили дать нам 88 танков "Леопард", 50 систем "Гепард" и зенитных комплексов. Этого хватило бы на 2 бригады в украинской армии. Теперь, будь у нас две бригады где-нибудь на передовой, мы могли бы отбить Херсон или отбросить их от Попасной и Северодонецка. Сегодня 2 бригады — это большая сила".