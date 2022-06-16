Переговоры уже начались. Зеленский встретился с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Олаф Шольц после посещения Ирпеня заявил, что действия россии в войне против Украины направлены только на уничтожение. Об этом пишет Bild.

"Мы должны помнить об этом всем, принимая решения. Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие", – отметил Шольц.

"Все мы видели разрушенный город Ирпень, который является одновременно городом-героем, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию. Так что вы должны представить себе героизм армии, а также украинского народа. Сегодня Украина должна уметь сопротивляться и побеждать. Мы на стороне украинских мужчин и женщин – без какой-либо двусмысленности", – сказал Макрон.