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Переговоры уже начались. Зеленский встретился с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии

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Переговоры уже начались. Зеленский встретился с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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Олаф Шольц после посещения Ирпеня заявил, что действия россии в войне против Украины направлены только на уничтожение. Об этом пишет Bild.

"Мы должны помнить об этом всем, принимая решения. Страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие", – отметил Шольц.

"Все мы видели разрушенный город Ирпень, который является одновременно городом-героем, поскольку именно здесь, в числе других мест, украинцы остановили наступавшую на Киев российскую армию. Так что вы должны представить себе героизм армии, а также украинского народа. Сегодня Украина должна уметь сопротивляться и побеждать. Мы на стороне украинских мужчин и женщин – без какой-либо двусмысленности", – сказал Макрон.

Переговоры уже начались. Зеленский встретился с лидерами Германии, Франции, Италии и Румынии - изображение 1

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Олаф Шольц Марио Драги Клаус Йоханнис
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Источник:
lemonde.fr

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