СБУ задержала российского диверсанта, который готовил взрывы на железной дороге - ВИДЕО
Мужчину задержали в Черновцах
СБУ
Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, прибывшего с Ближнего Востока готовить взрывы на "Укрзалізниці", сообщает СБУ.
Мужчину задержали в Черновцах. Он гражданин Украины, прописанный в Киеве, но долгое время находился на Ближнем Востоке.
По данным следствия, он находился в агентурной связи со спецслужбами так называемой "ДНР". А с началом полномасштабного вторжения получил задачу прибыть в Украину.
"Кураторы" велели мужчине передавать информацию о каналах поставок вооружения и военной техники для ВСУ, разведовать местоположение резервуаров с горючим и дислокацию военных на Буковине.
"По результатам полученных данных, враг планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах", - рассказали в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении в терроризме (ч. 1 ст. 258-3) и отправили в СИЗО.
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