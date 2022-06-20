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СБУ задержала российского диверсанта, который готовил взрывы на железной дороге - ВИДЕО

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Мужчину задержали в Черновцах

СБУ задержала российского диверсанта, который готовил взрывы на железной дороге - ВИДЕО

СБУ

Новина українською

Служба безопасности Украины задержала российского диверсанта, прибывшего с Ближнего Востока готовить взрывы на "Укрзалізниці", сообщает СБУ.

Мужчину задержали в Черновцах. Он гражданин Украины, прописанный в Киеве, но долгое время находился на Ближнем Востоке.

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По данным следствия, он находился в агентурной связи со спецслужбами так называемой "ДНР". А с началом полномасштабного вторжения получил задачу прибыть в Украину.

"Кураторы" велели мужчине передавать информацию о каналах поставок вооружения и военной техники для ВСУ, разведовать местоположение резервуаров с горючим и дислокацию военных на Буковине.

"По результатам полученных данных, враг планировал совершить диверсии, в том числе взрывы на объектах железной дороги и логистических складах", - рассказали в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в терроризме (ч. 1 ст. 258-3) и отправили в СИЗО.

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В статье: война с Россией
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Источник:
СБУ

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