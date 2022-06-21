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Зеленский: Работаем над освобождением защитников Мариуполя

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Работа происходит на площадке Главного управления разведки

Зеленский: Работаем над освобождением защитников Мариуполя

Новина українською

Украинские власти работают над возвращением защитников Мариуполя. Этим процессом руководит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга с премьер-министром Люксембурга в Киеве, его слова передает Укринформ.

"Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа происходит на площадке нашего Главного управления разведки. Они руководят этим процессом. Будем ожидать результаты", – сказал глава Украинского государства.

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Он отметил необходимость быстрого решения этого вопроса, поскольку потерянное время негативно влияет на украинских защитников, особенно раненых.

"Что происходит с ними конкретно сейчас, какую помощь им оказывают, кроме как на словах, мы ничего не знаем", – проинформировал Зеленский, отметив, что украинская разведка знает больше деталей.

Президент подчеркнул, что власть на политическом уровне должна делать все для возвращения военных. В частности, максимально подключать к этому процессу партнеров: и Красный Крест, и Организацию Объединенных Наций, и государства, которые имеют определенное влияние на российскую федерацию.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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