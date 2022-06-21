Зеленский: Работаем над освобождением защитников Мариуполя

Украинские власти работают над возвращением защитников Мариуполя. Этим процессом руководит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время брифинга с премьер-министром Люксембурга в Киеве, его слова передает Укринформ.

"Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, взявшие на себя обязательства помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа происходит на площадке нашего Главного управления разведки. Они руководят этим процессом. Будем ожидать результаты", – сказал глава Украинского государства.

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Он отметил необходимость быстрого решения этого вопроса, поскольку потерянное время негативно влияет на украинских защитников, особенно раненых.

"Что происходит с ними конкретно сейчас, какую помощь им оказывают, кроме как на словах, мы ничего не знаем", – проинформировал Зеленский, отметив, что украинская разведка знает больше деталей.

Президент подчеркнул, что власть на политическом уровне должна делать все для возвращения военных. В частности, максимально подключать к этому процессу партнеров: и Красный Крест, и Организацию Объединенных Наций, и государства, которые имеют определенное влияние на российскую федерацию.