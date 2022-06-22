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Договоренность о переговорах в Турции по деблокаде портов еще не достигнута - МИД

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Принципиальным элементом украинской стороны остаются вопросы безопасности

Договоренность о переговорах в Турции по деблокаде портов еще не достигнута - МИД

фото из свободных источников

Новина українською

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что конкретные договоренности о проведении переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН относительно решения вопроса вывоза зерна из заблокированных РФ портов на данный момент не достигнуто, информирует "Интерфакс-Украина".

"Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных Россией украинских морских портов. В настоящее время продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами. Конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, России, Турции и ООН на данный момент не достигнуто", - подчеркнул Николенко.

Спикер также отметил, что принципиальным элементом украинской стороны остаются вопросы безопасности.

Напомним, что сегодня в Москве состоялись переговоры с турецкой делегацией, которые касались вывоза украинского зерна морским путем. В минобороны Турции атмосферу переговоров назвали "конструктивной и очень положительной".

Участники встречи впоследствии заявили о достижении соглашения о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН. Они могут состояться уже в ближайшие недели.

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В статье: война с Россией
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