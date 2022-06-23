Патрон на батарейках. США передадут ВСУ для разминирования собаку-робота по кличке Spot

Робот-пес Spot предназначен для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов. Армия США одобрила поставку в Украину одной такой "собаки" от компании Boston Dynamics, которая будет использоваться для разминирования территории Украины. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

Spot способен перетаскивать опасное оружие с помощью роботизированного манипулятора, установленного вместо головы, в яму, где специалисты будут подрывать за раз 50 – 100 снарядов вдали от людей.

Читайте также На НПЗ в Ростовской области вспыхнул пожар после удара беспилотника – ВИДЕО

Роботизированный пес будет очищать территорию Украины от неразорвавшихся мин и кассетных боеприпасов. В частности, он потрудится в Буче, Гостомеле и Ирпене. Стоимость такого робота-пса – уть больше 70 000 долларов.

Всего в армии США два таких робота и одного они готовы передать в Украину для пользования американской некоммерческой организацией HALO Trust, которая работает в Украине по контракту с правительством США.