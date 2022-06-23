Патрон на батарейках. США передадут ВСУ для разминирования собаку-робота по кличке Spot
Однозначно пригодится, from Boston Dynamics!
Getty Images / Global Images Ukraine
Робот-пес Spot предназначен для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов. Армия США одобрила поставку в Украину одной такой "собаки" от компании Boston Dynamics, которая будет использоваться для разминирования территории Украины. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.
Spot способен перетаскивать опасное оружие с помощью роботизированного манипулятора, установленного вместо головы, в яму, где специалисты будут подрывать за раз 50 – 100 снарядов вдали от людей.
Роботизированный пес будет очищать территорию Украины от неразорвавшихся мин и кассетных боеприпасов. В частности, он потрудится в Буче, Гостомеле и Ирпене. Стоимость такого робота-пса – уть больше 70 000 долларов.
Всего в армии США два таких робота и одного они готовы передать в Украину для пользования американской некоммерческой организацией HALO Trust, которая работает в Украине по контракту с правительством США.
This famous #Robot dog Spot got an upgrade— Ronald van Loon (@Ronald_vanLoon) June 21, 2022
by @DigitalTrends#AI #ArtificialIntelligence #MI #Robotics #Engineering #Innovation #Tech #Technology
cc: @dirkschaar @space_mog @ronald_vanloon pic.twitter.com/cMsEILTbNG
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