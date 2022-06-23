Экс-нардепу-регионалу Маркову сообщено о подозрении в коллаборационизме
Вместе с оккупантами находился на Киевщине и продвигал вражеские нарративы
Подозрение в коллаборационной деятельности получил экс-нардеп "Партии регионов" Игорь Марков, сообщает пресс-служба СБУ.
"В марте 2022 года он находился на временно оккупированной территории Киевской области вместе с войсками российской федерации. Он был одним из рупоров российской пропаганды и регулярно записывал видео, на которых отрицал агрессию РФ и транслировал тезисы об "асвабадителях"". Впоследствии эти ролики публиковали прокремлевские СМИ, в том числе федеральный телеканал при министерстве обороны РФ", - говорится в сообщении.
В мае 2022 года экс-нардеп принял участие в проведении информационной кампании РФ, где в очередной раз выступил в поддержку ее агрессии и временных оккупационных администраций в южных регионах Украины.
В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и материалах СБУ и Нацполиции экс-нардепу сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
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