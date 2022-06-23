McDonald's готовится к возобновлению работы в Украине. Известна условная дата
Во время воздушных тревог рестораны работать не будут
McDonald's
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу заведений в августе.
Об этом сообщил руководитель одного из киевских ресторанов на условиях анонимности изданию Forbes.
Впрочем, СЕО сети Юлия Бадритдинова не назвала сроки открытий ресторанов.
В настоящее время McDonald's работает над обновлением протоколов безопасности. Рестораны не будут работать во время воздушных тревог.
"Обновление протоколов безопасности включает в себя просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей", – сообщила Бадритдинова.
Она добавила, что компания планирует восстановить сеть поставок. Подавляющее большинство поставщиков работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковка или соки длительного хранения, соусы и т.д.
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