Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу заведений в августе.

Об этом сообщил руководитель одного из киевских ресторанов на условиях анонимности изданию Forbes.

Впрочем, СЕО сети Юлия Бадритдинова не назвала сроки открытий ресторанов.

В настоящее время McDonald's работает над обновлением протоколов безопасности. Рестораны не будут работать во время воздушных тревог.

"Обновление протоколов безопасности включает в себя просмотр каждой нашей локации на предмет наличия рядом бомбоубежищ. Когда звучит сигнал "воздушная тревога", рестораны срочно должны закрываться, что само по себе достаточно непростой процесс, поскольку ресторан – это минизавод со сложным оборудованием и большим количеством посетителей", – сообщила Бадритдинова.

Она добавила, что компания планирует восстановить сеть поставок. Подавляющее большинство поставщиков работают, но из-за разрушенной инфраструктуры есть определенная категория продуктов, которые придется закупать в других регионах или странах. Например, упаковка или соки длительного хранения, соусы и т.д.