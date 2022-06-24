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На Днепре для защиты Киева создан дивизион катеров - ВИДЕО

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В перспективе - создание целой флотилии

На Днепре для защиты Киева создан дивизион катеров - ВИДЕО

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Новина українською

На Днепре создали дивизион катеров. Сейчас он выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева. В перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров.

Об этом сообщает телерадиостудия Минобороны "Бриз".

"По инициативе командующего Сухопутными войсками нами был сформирован общий дивизион военных катеров на севере Днепра для обеспечения поддержки сухопутных войск на приречных операционных районах", - сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа.

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По его словам, сложившийся дивизион сейчас выполняет задачи в подчинении Сил обороны Киева для обеспечения подразделений, действующих возле Днепра.

Неижпапа добавил, что в перспективе на Днепре появится флотилия речных катеров, состоящая из нескольких дивизионов, которые будут размещены в разных городах. Флотилия будет создана как путём строительства новых катеров, так и помощью от партнеров Украины, сказал командующий ВМС.

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В статье: война с Россией
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