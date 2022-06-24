  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Там все перли, что могли". Оккупант хвалится жене, как украл телевизор - перехват ГУР
В тренде

"Там все перли, что могли". Оккупант хвалится жене, как украл телевизор - перехват ГУР

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Очередное признание мародерства русских солдат

"Там все перли, что могли". Оккупант хвалится жене, как украл телевизор - перехват ГУР

Новина українською

Российские оккупанты рассказывают женам, как занимаются мародерством на оккупированной территории Украины.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР Минобороны.

Оккупант рассказал, как украл у украинской семьи телевизор. "Ты понимаешь, где я нахожусь. И тут были моменты - командир наш... Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал, все что мог. Я когда зашел, он в коробке. Коробку открыл – нифига себе, я его достал и ушел.

Читайте такжеСБУ: Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично владимир путин

Там все перли, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего… Там - мама родная! Ты даже вообразить себе не можешь, сколько всего. Этот мой телевизор – это капля в море".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде