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Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото

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Российско-фашистские подонки

Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото

Фото: Red Bull

UA-Футбол
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Украинская фехтовальщица Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировку россиянами столицы нашего государства – Киева, сегодня, 26 июня утром. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Киев этим утром! 6:30. 14 российских ракет. 4 попали в центр города. Дома. С людьми. Безмерная ненависть."

"Ей 7 лет. Она жива. Ее отец – нет. Маму ищут под завалами. Сколько времени вы, глядя на это будете молчать. Делать вид, что ничего не происходит. Жаловаться, что вас несправедливо исключают из сфер деятельности. Вот бл*ть причина".

Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото - изображение 1Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Джокович выступил против отстранения россиян и белорусов от соревнований.

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В статье: Ольга Харлан
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