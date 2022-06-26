Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировки Киева. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан эмоционально отреагировала на бомбардировку россиянами столицы нашего государства – Киева, сегодня, 26 июня утром. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"Киев этим утром! 6:30. 14 российских ракет. 4 попали в центр города. Дома. С людьми. Безмерная ненависть."

"Ей 7 лет. Она жива. Ее отец – нет. Маму ищут под завалами. Сколько времени вы, глядя на это будете молчать. Делать вид, что ничего не происходит. Жаловаться, что вас несправедливо исключают из сфер деятельности. Вот бл*ть причина".