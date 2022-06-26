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Байден – о утренних обстрелах Киева: Это еще одно проявление варварства россиян

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От которого страдают дети

Байден – о утренних обстрелах Киева: Это еще одно проявление варварства россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден прокомментировал утренние обстрелы россиян столицы Украины Киева:

"Это еще одно проявление их варварства", - ответил чиновник журналистам на саммите G7.

Напомним, что утром 26 июня четыре ракеты попали в Лукьяновский район Киева. Целью одного из снарядов стало девятиэтажное здание: сильно повредились три верхних этажа. На сегодня известно об одном погибшем и двух пострадавших. Среди тех, кто получил повреждения, - семилетняя девочка. Сейчас она находится в больнице Охматдит и уже перенесла две операции.

Читайте такжеПосле утреннего удара по Киеву пострадал семилетний ребенок. Также один человек погиб

Отметим, что 26-28 июня в Германии пройдет саммит G7. Основной темой должна стать ситуация безопасности в Украине.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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Источник:
Reuters

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Комментарии (1)
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prom (Черкаssы)
26.06.2022 в 16:18
Байдон, нам не нужны твои заявы! Вместо тысяч слов лучше зашли Украине сотни ATACMS! И штук 50 MLRS в добавок к жалкой парочке HIMARS, на которые ты сподобился.
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