Байден – о утренних обстрелах Киева: Это еще одно проявление варварства россиян

Президент США Джо Байден прокомментировал утренние обстрелы россиян столицы Украины Киева:

"Это еще одно проявление их варварства", - ответил чиновник журналистам на саммите G7.

Напомним, что утром 26 июня четыре ракеты попали в Лукьяновский район Киева. Целью одного из снарядов стало девятиэтажное здание: сильно повредились три верхних этажа. На сегодня известно об одном погибшем и двух пострадавших. Среди тех, кто получил повреждения, - семилетняя девочка. Сейчас она находится в больнице Охматдит и уже перенесла две операции.

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Отметим, что 26-28 июня в Германии пройдет саммит G7. Основной темой должна стать ситуация безопасности в Украине.