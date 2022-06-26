Байден – о утренних обстрелах Киева: Это еще одно проявление варварства россиян
От которого страдают дети
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Президент США Джо Байден прокомментировал утренние обстрелы россиян столицы Украины Киева:
"Это еще одно проявление их варварства", - ответил чиновник журналистам на саммите G7.
Напомним, что утром 26 июня четыре ракеты попали в Лукьяновский район Киева. Целью одного из снарядов стало девятиэтажное здание: сильно повредились три верхних этажа. На сегодня известно об одном погибшем и двух пострадавших. Среди тех, кто получил повреждения, - семилетняя девочка. Сейчас она находится в больнице Охматдит и уже перенесла две операции.
Отметим, что 26-28 июня в Германии пройдет саммит G7. Основной темой должна стать ситуация безопасности в Украине.
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