Слава Медведенко выставит на благотворительный аукцион два своих чемпионских перстня НБА
Деньги пойдут на реабилитацию детей, пострадавших от войны и восстановление разрушенных школ
Фото: Silver Screen and Roll
Украинский экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко выставит на благотворительный аукцион два своих чемпионских перстня. Украинец побеждал в НБА дважды с "Лейкерс": в 2001 и 2002 годах.
Как сообщает Медведенко: "Деньги от продажи пойдут на реабилитацию детей, вынужденно столкнувшихся с войной и восстановление спортивной инфраструктуры/оборудования разрушенных украинских школ".
На данный момент Станислав ведет переговоры с несколькими аукционами. Стартовой ценой будет $50 000.
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