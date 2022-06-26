Слава Медведенко выставит на благотворительный аукцион два своих чемпионских перстня НБА

Украинский экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко выставит на благотворительный аукцион два своих чемпионских перстня. Украинец побеждал в НБА дважды с "Лейкерс": в 2001 и 2002 годах.

Как сообщает Медведенко: "Деньги от продажи пойдут на реабилитацию детей, вынужденно столкнувшихся с войной и восстановление спортивной инфраструктуры/оборудования разрушенных украинских школ".

На данный момент Станислав ведет переговоры с несколькими аукционами. Стартовой ценой будет $50 000.