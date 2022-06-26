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Слава Медведенко выставит на благотворительный аукцион два своих чемпионских перстня НБА

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Деньги пойдут на реабилитацию детей, пострадавших от войны и восстановление разрушенных школ

Слава Медведенко выставит на благотворительный аукцион два своих чемпионских перстня НБА

Фото: Silver Screen and Roll

UA-Футбол
Новина українською

Украинский экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Станислав Медведенко выставит на благотворительный аукцион два своих чемпионских перстня. Украинец побеждал в НБА дважды с "Лейкерс": в 2001 и 2002 годах.

Как сообщает Медведенко: "Деньги от продажи пойдут на реабилитацию детей, вынужденно столкнувшихся с войной и восстановление спортивной инфраструктуры/оборудования разрушенных украинских школ".

На данный момент Станислав ведет переговоры с несколькими аукционами. Стартовой ценой будет $50 000.

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В статье: война с Россией Станислав Медведенко
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