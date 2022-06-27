Компания-производитель Байрактаров бесплатно передаст Украине 3 "птички", на которые собирали всей страной

Турецкая авиастроительная компания BAYKAR заявила, что бесплатно передаст Украине 3 беспилотника "Байрактар".

Речь идет именно о тех "птичках", на которые украинцы всей страной собрали более 600 млн гривен.

"Компания Baykar сообщает, что кампания по сбору средств под названием "Народный Байрактар" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar TB2 от украинцев для защиты родины.

Бизнесмены и обычные люди внесли средства - маленькие и большие - для достижения цели в течение нескольких дней.

Компания Baykar не примет оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Вместо этого просим направить собранные средства на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых проблем", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что сбор организовал Фонд Сергея Притулы. Птичек для Воздушных Сил ВСУ собирались покупать через Минобороны.