Компания-производитель Байрактаров бесплатно передаст Украине 3 "птички", на которые собирали всей страной
Кажется, для турок успешное применение их техники против рашистов - отличная реклама
фото из свободных источников
Турецкая авиастроительная компания BAYKAR заявила, что бесплатно передаст Украине 3 беспилотника "Байрактар".
Речь идет именно о тех "птичках",
"Компания Baykar сообщает, что кампания по сбору средств под названием "Народный Байрактар" успешно собрала сумму для приобретения нескольких БПЛА Bayraktar TB2 от украинцев для защиты родины.
Бизнесмены и обычные люди внесли средства - маленькие и большие - для достижения цели в течение нескольких дней.
Компания Baykar не примет оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Вместо этого просим направить собранные средства на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых проблем", - говорится в сообщении компании.
Напомним, что сбор организовал Фонд Сергея Притулы. Птичек для Воздушных Сил ВСУ собирались покупать через Минобороны.
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