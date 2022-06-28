Франция передаст Украине бронетранспортеры VAB

Украина получит от Парижа значительное количество бронированных автомобилей VAB. Об этом в интервью Le Parisien сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну.

"Чтобы быстро передвигаться под вражеским огнем, армии нуждаются в бронетранспортерах. Франция предоставит в значительных количествах транспортные средства типа VAB, имеющие вооружение", – сказал он.

Лекорну не уточнил, когда именно Украина получит бронемашины, однако несколько дней назад в Словакии уже были замечены эти транспортируемые машины.

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Есть несколько модификаций VAB, последние из которых были созданы в 2010-х годах. Министр вооруженных сил Франции не уточнил, какую модификацию Париж передает Киеву.

Лекорну также сообщил, что французское правительство рассматривает возможность поставки Украине противокорабельных ракет Exocet, однако решение по этому поводу еще не принято.

Он одновременно отметил использование украинскими военными самоходных артиллерийских установок Caesar:

"Артиллерия в этой войне является основной: были предоставлены французские пушки Caesar, чья репутация в этом секторе непревзойденна из-за точности и мобильности на театре военных действий. Это главная просьба, предоставленная нам правительством Украины. Эти 18 гаубиц формируют полное артиллерийское подразделение".