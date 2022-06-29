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В Воздушных силах Украины назвали самые опасные ракеты России

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В Воздушных силах рассказали, как борются с вражескими ракетами

В Воздушных силах Украины назвали самые опасные ракеты России

Новина українською

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия ежедневно продолжает ракетный террор мирных граждан. Большую часть из них удается сбить с помощью украинской системы противовоздушной обороны. Однако ПВО срабатывает не в 100% случаев.

Самые опасные российские ракеты перечислил пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает УНИАН.

К примеру, российские крылатые ракеты Х-101 или "Калибр", развивают скорость до 800 километров в час.

"Мы видим запуск, знаем ее приблизительный маршрут, вычисляем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку", – отметил Игнат.

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По его словам такие сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - сбивать очень тяжело.

"Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты. Во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час", - отметил Игнат.

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В статье: война с Россией
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