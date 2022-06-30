В ВСУ намерены возобновить физический контроль над островом Змеиный

Украинские военные собираются отправиться на окончательно освобожденный от российских оккупантов остров Змеиный и установить контроль над ним.

В настоящее время ВСУ контролируют Змеиный на расстоянии с помощью оружия.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 30 июня.

"Что касается Змеиного. Противник покинул остров, мы заставили его это сделать. Пока наших военных на острове нет, но это будет", — сказал он.

Громов добавил, что в планы украинских военных входит установление непосредственного физического контроля над этим островом.

"В настоящее время мы его контролируем с помощью нашего оружия", – сообщил представитель украинского Генштаба.

Напомним, 30 июня в ОК "Юг" сообщили, что российские войска спешно покинули остров Змеиный .